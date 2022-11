Serie D girone F, il Trastevere regola il Notaresco e si prende la vetta

Esulta ancora il Trastevere, che risponde al pareggio del Pineto con un netto 0-2 esterno sul campo del Notaresco che vale la prima piazza per la squadra romana. Una partita condotta con autorità dalla formazione di mister Cioci, che trova grazie ai gol di Santovito nel primo tempo e Alonzi nel secondo il sesto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila in campionato. Per i romani alla prossima ci sarà il derby con il Nuova Florida, altro match importante per il cammino della squadra del presidente Betturri.

NOTARESCO - TRASTEVERE 0-2 (24' Santovito, 84' Alonzi)