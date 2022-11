Serie D girone E, i risultati di Ostiamare e Montespaccato

Giornata in chiaroscuro per le due squadre laziali del girone E, Ostiamare e Montespaccato. La squadra ostiense ha rimediato un buon pareggio esterno a reti bianche contro i toscani dell'Altopascio, un punto che però mantiene sia i loro avversari che l'Ostiamare ben dentro la zona retrocessione. Va peggio al Montespaccato, che cede in trasferta al Poggibonsi per un gol di Regoli al 36' del primo tempo, che condanna la squadra laziale a rimanere nella zona playout, a pari punti proprio con l'Ostiamare.

ALTOPASCIO - OSTIAMARE 0-0

POGGIBONSI - MONTESPACCATO 1-0 (36'pt Regoli)