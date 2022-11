Serie D girone F, Cynthialbalonga e Roma City non si fanno male

Non c'è grande spettacolo nell'attesa sfida del girone F tra due delle quattro squadre laziali del girone, Cynthialbalonga e Roma City, che si sono affrontate al Pio XII di Albano davanti ai 198 spettatori consentiti per la partita. Nel primo tempo Borrelli e Secli hanno illuso la Cynthialbalonga di poter andare in vantaggio, con il Roma City che ha pensato più a difendersi in maniera ordinata che ad attaccare. Nel secondo tempo il forcing casalingo aumenta, e oltre al suo tecnico Statuto gli ospiti restano anche in dieci nei minuti finali per il doppio giallo di Gagliardini. L'assalto finale però non dà i frutti sperati, e il Roma City trova un punto utile per mantenere a due lo svantaggio dalla zona playout.

CYNTHIALBALONGA - ROMA CITY 0-0