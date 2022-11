Serie D girone F, pareggio interno per la Nuova Florida

Pareggio amaro per la Nuova Florida, che in casa contro il Tolentino non va oltre un 2-2 beffardo per come è andata la partita. Dopo il gol di Miola nel finale di primo tempo sugli sviluppi di una mischia la gara non offre particolari emozioni fino al finale del secondo tempo. Al 42' Nagy pareggia i conti per il Tolentino su calcio di rigore, ma nemmeno due minuti dopo El Bakthaoui chiude in rete una grande azione personale per quello che sembra il gol del definitivo 2-1. I tre punti restano però un miraggio per i laziali, raggiunti al quinto minuto di recupero da un gol di Stefoni in piena mischia che lascia la Nuova Florida al decimo posto in classifica, ma con due punti di vantaggio sulla zona playout.

NUOVA FLORIDA - TOLENTINO 2-2 (39’pt Miola (NF), 42’st Nagy (rig) (T), 43’st El Bakthaoui (NF), 50’st Stefoni (T)