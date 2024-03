Pellegrini gol e assist: De Rossi ha rigenerato il capitano della Roma

Contro il Monza è arrivata una nuova vittoria per la Roma di De Rossi. Tre punti importanti per i giallorossi attesi giovedì dall’andata degli ottavi di Europa League contro il Brighton, in cui ha brillato ancora una volta Lorenzo Pellegrini. Il capitano romanista è stato rigenerato da DDR, passando da “anello debole” a indispensabile.

Il gol al Monza

Pellegrini è risultato decisivo nel successo di Monza. Nel poker giallorosso, il capitano romanista ha avuto il merito di sbloccare la partita al minuto 38. Un gol di pregevole fattura per il 7 che ha evitato con eleganza un avversario e poi con un sinistro chirurgico ha infilzato Di Gregorio, mettendo in discesa la partita della squadra.

Guai alle spalle

La prima parte di stagione di Pellegrini (e in generale della squadra) è stata da dimenticare. Tanti infortuni, prestazioni negative e qualche lampo (vedi gol al Napoli). Tutto fino all’esonero di Mourinho quando molti tifosi e lo Special One per primo (prima del chiarimento) addossarono al 7 giallorosso la decisione dei Friedkin. Dall’addio del portoghese la Roma ha potuto contare su un ritrovato Pellegrini che sta trascinando la Roma nella rincorsa per il quarto posto.

I numeri con De Rossi

A testimonianza della rigenerazione di Pellegrini ci sono i numeri. Infatti alla corsa e alla qualità, il capitano della Roma all’arrivo di De Rossi ha rispolverato gol e assist tornando ai livelli della prima stagione di Mou, dove i tifosi avevano visto il miglior Pellegrini. Sotto la gestione DDR, il 7 ha trovato più liberatà e brillantezza, liberando il suo estro nella trequarti. Pellegrini con De Rossi ha collezionato 9 presenze (Serie A ed Europa League) segnando 5 gol e mettendo a referto tre assist. Trend nettamente superiore rispetto ad avvio di stagione quando con Mou in panchina mise a segno 3 gol e due assist fra campionato e coppa.