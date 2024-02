Sorteggio Europa League: l'avversario della Roma agli ottavi

A Nyon sono in scena i sorteggi degli ottavi di Europa League. La Roma è arrivata a questo punto della competizione dopo essere arrivata seconda nel girone e aver eliminato il Feyenoord ai calci di rigore negli spareggi.

Roma-Brighton

La Roma di De Rossi affronterà il Brighton agli ottavi di finale. I giallorossi se la vedranno con la squadra di De Zerbi che sta stupendo e incantando in Premier League per il suo gioco offensivo.

Gli ottavi di finale di Europa League sono in programma giovedì 7 e giovedì 14 marzo. La Roma non essendo testa di serie giocherà il match di andata all'Olimpico. La settimana successiva il ritorno in trasferta.

Le squadre qualificate agli ottavi

Sedici le squadre qualificate agli ottavi di finale divise fra teste di serie e non.

Teste di serie: Bayer Leverkusen, Liverpool, Atalanta, Rangers, Villarreal, West Ham, Brighton, Slavia Praga;

Non teste di serie: Milan, Roma, Benfica, Friburgo, Qarabag, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona.

I sorteggi degli ottavi di finale

Ecco il quadro degli ottavi di finale di Europa League:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen