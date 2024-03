A Roma attesi oltre tremila tifosi inglesi. Il Brighton mette in guardia i suoi: “Attenti alla criminalità”

La Roma alla conquista dell’Europa, con la spinta del pubblico giallorosso. In città sale l’attesa per la partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Brighton, che si disputerà giovedì 7 marzo, alle 18.45.

Roma-Brighton, settore ospiti esaurito

Un appuntamento al quale anche i tifosi inglesi hanno risposto presente in massa. Tutto esaurito il settore ospiti. Saranno 3.425 i tifosi dei Seagulls in arrivo nella Capitale. E come sempre accade l’allerta sarà massima, attesa per il piano sicurezza in centro e nei dintorni dello stadio.

Il decalogo della società inglese

Intanto la società inglese mette in guardia i propri supporters in vista della trasferta romana. “A Roma possono verificarsi episodi di criminalità di strada, compresi borseggi", si legge nel decalogo pubblicato online dal Brighton. "Siate vigili, prendete precauzioni e stipulate un'assicurazione di viaggio valida", oltre a "evitare di girare per la città mostrando bandiere e colori sociali del club".

Punto di incontro per i tifosi del Brighton

Per il resto, le misure di sicurezza concordate con la Questura sono quelle classiche: punto di ritrovo per i tifosi inglesi a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, a partire dalle 14.30 del giorno della partita. Qui potranno usufruire delle navette gratuite messe a disposizione per raggiungere l'Olimpico, che al termine del match - dopo circa 60 minuti, per consentire il deflusso degli oltre 55mila romanisti che saranno presenti - li lasceranno a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Il Brighton consiglia infine ai propri tifosi, per motivi di sicurezza, di "evitare la zona di Ponte Duca d'Aosta e il lato Sud dello stadio".