"Pellegrini anello debole": lo striscione contro il capitano della Roma

Mare mosso a Trigoria e questa volta non riguarda la sconfitta della Roma di De Rossi contro l’Inter. Infatti alla vigilia dell’andata dei play-off di Europa League contro il solito Feyenoord, uno striscione di contestazione è apparso contro capitan Pellegrini.

Lo striscione contro Pellegrini

“Pellegrini anello debole”. Questo il messaggio recapitato da alcuni tifosi romanisti nei confronti del capitano giallorosso. Gli autori dello striscione non prendono di mira le prestazioni del numero 7, che dall’arrivo di DDR ha messo a referto tre gol e tre assist in quattro partite. Pellegrini è additato da alcuni supporter romanisti di essere il responsabile dell’esonero di Mourinho. Quello che filtra da Trigoria è che Mou nel giorno dell’addio avrebbe lasciato l’anello ricevuto in regalo per i suoi 60 anni dalla squadra nell’armadietto del capitano con un messaggio che lo esortava a crescere per diventare più uomo. Successivamente fra i due si sarebbe stato un chiarimento, con il capitano che nega il suo coinvolgimento nella scelta del cambio di allenatore e con lo Special One che avrebbe accettato questa versione.

Lo striscione contro la società

Non solo Pellegrini nel mirino di alcuni tifosi. Infatti se a Trigoria lo striscione è rivolto al capitano, su via Laurentina in direzione del centro sportivo giallorosso, un gruppo di tifosi ha recapitato un messaggio alla società. “6-2-2024. La storia merita rispetto. Indegni”. Il riferimento è alla morte della bandiera romanista Giacomo Losi e l’assenza dell’AS Roma ai funerali del terzo giocatore con più presenze dopo Totti e De Rossi. Già nella partita contro l’Inter in Curva Sud era apparso uno striscione “02-06-2024 AS Roma assente solo la tua gente presente”. A nulla quindi sembrano essere servite le scuse pubbliche di De Rossi.