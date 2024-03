Monza-Roma 1-4: Lukaku gol e assist, Dybala incanta

La Roma vince contro il Monza per 4 a 1. Altra grande prova dei giallorossi che non falliscono l'appuntamento importante per la lotta per il quarto posto visti i tanti incroci in programma nella 27esima. De Rossi sceglie la formazione migliore e non sbaglia. La squadra gioca sicura sapendo cosa fare, gestisce il pallone e verticalizza improvvisamente e sa come pungere le difese avversarie. Pellegrini segna il gol che apre l'incontro e Lukaku nel primo tempo chiude i conti. Nella ripresa il Monza prova a rialzare la testa ma una punizione di Dybala mette in cassaforte la vittoria per i compagni. La Joya segna e fa segnare e incanta ancora i suoi tifosi. Nel finale c'è gioia anche per Paredes su rigore, mentre è di Carboni il gol della bandiera dei padroni di casa. Tre punti d'oro per la Roma che ora attende il Brighton per l'andata degli ottavi di Europa League.

Tabellino

Monza (4-3-2): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola (dall’85’ Donati), Marì, A. Carboni; Gagliardini 6 (dal 22’ V. Carboni), Pessina, Bondo; Colpani (dal 46’ Kyriakopoulos), Mota (dal 66’ Maldini); Djuric (dall’85’ Akpa Akpro). All.: Palladino

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen (dal 27’ Celik), Mancini 6,5 (dal 77’ Huijsen), N’Dicka, Angelino (dal 59’ Smalling); Paredes, Cristante, Pellegrini 7,5 (dal 59’ Bove); Dybala (dal 77’ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Marcatori: 87’ Carboni (M); 38’ Pellegrini (R), 42’ Lukaku (R), 63’ Dybala (R), 82’ Paredes (R)

Ammoniti: Bondo (M); Kristensen (R), Angelino (R), Svilar (R), Cristante (R)

Arbitro: Piccinini

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6: Non deve compiere grandi interventi. Incolpevole sul gran gol di Carboni.

Kristensen 6: Dura troppo poco la sua partita. Esce per infortunio al 27esimo. (dal 27’ Celik 6,5: Probabilmente la sua miglior partita da quando è un calciatore della Roma. Attento in difesa, propositvo davanti).

Mancini 6,5: Attento in difesa, non disdegna di farsi vedere in avanti con qualche trama interessante. (dal 77’ Huijsen 6,5: Ha il merito di guadagnarsi il rigore trasformato da Paredes).

N’Dicka 6,5: Duello spartano con Djuric. Subito giù dopo uno scontro col gigante del Monza, si rialza e vince tutti i duelli. Un muro.

Angelino 5,5: Parte benissimo con un bellissimo cross per Cristante. Poi sempre in difficoltà nelle avanzate del Monza che passa sempre dalla sua parte. (dal 59’ Smalling 6: Ordinato tiene a bada Djuric).

Paredes 6,5: Visibilmente stanco, non perde la lucidità. Glaciale dal dischetto arrotonda il punteggio.

Cristante 6: Prova più volte gli inserimenti ma senza fortuna. Trova pure il gol che però viene annullato. Sfortunato.

Pellegrini 7,5: Continua il momento magico del capitano romanista. Dall’arrivo di De Rossi sono 5 i gol. Quello di oggi molto bello e prezioso. (dal 59’ Bove)

Dybala 8: Uno spettacolo l’argentino. La Joya dopo la tripletta contro il Torino incanta pure oggi. Prima l’assist annullato per fuorigioco, poi quello buono per il gol di Lukaku e infine il capolavoro personale direttamente su punizione. (dal 77’ Baldanzi 6: Entra col fuoco addosso sfornando un paio di giocate di alto livello).

Lukaku 7,5: Primo tempo gigante per il belga. Tante sponde utili, fra cui l'assist per Pellegrini poi il gol personale che in campionato mancava da parecchio.

El Shaarawy 6: Tanto sacrificio per il Faraone. Si fa apprezzare di più per le chiusure difensive.

De Rossi 8: La sua Roma gioca bene e vince. Possesso palla, verticalizzazioni, movimento e dutilità. Bravo il tecnico a leggere la partita e passare alla difesa a 3 nel momento di maggior pressione del Monza.