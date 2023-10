Roma Femminile-Inter 2-0: Greggi e Giacinti decisive contro le nerazzurre

La Roma Femminile batte per due a zero l'Inter al Tre Fontane. All'Eur partita matura delle giallorosse che sbloccano la partita con un sinistro al volo di Greggi e poi gestiscono la partita, subendo qualche contropiede, fino alla rete di Giacinti nella ripresa. Le ragazze di Spugna non subiscono il peso dell'impegno europeo (terza partita, vinta, in una settimana) e conquistano la vetta della classifica a punteggio pieno. Settimana prossima il ritorno nel preliminare di Champions League e poi la quinta giornata di campionato contro la Sampdoria.

Roma Femminile-Inter, la cronaca

Al 18esimo la Roma passa in vantaggio con Giada Greggi che col mancino al volo trasforma in rete un cross di Haavi. Al 28esimo destro al volo di Giacinti che per poco non trova un gol pazzesco. Al 33esimo pasticcio di Alborghetti che si fa soffiare il pallone da Giacinti che calcia col mancino, para Cetinja. Al 48esimo punzione di Giugliano respinge Cetinja. Gran giocata dell’Inter al 49esimo con un destro di Merlo che sfiora il palo. Al 65esimo colpo di testa di Kumagai su cross di Giugliano e pallone che scheggia la traversa. Un minuto dopo la Roma raddoppia con Giacinti che anticipa Alborghetti su cross di Viens. Al 71esimo destro di Giugliano e respinto da Cetinja, ma Viens fallisce il facile tap-in. Al 77esimo contropiede interista con Simonetti che con un pallonetto prova a saltare Korpela brava in uscita a chiudere. All’84esimo Korpela decisiva nega il gol dell’Inter su un tiro di Nchout.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Korpela 6,5; Aigbogun 6, Minami 6,5, Linari 6, Di Guglielmo 5,5; Greggi 7,5 (dall’83’ Feiersinger s.v.), Kumagai 6,5; Glionna 6 (dal 59’ Viens 6,5), Giugliano 6,5, Haavi 6,5 (dall’83’ Latorre); Giacinti 7 (dal 69’ Serturini 6). All.: Spugna 7

Inter (4-2-3-1): Cetinja 6; Sonstevold 5 (dall’86’ Bonetti), Bowen 6, Alborghetti 5, Merlo 6,5; Eckhoff 5 (dal 46’ Simonetti 5,5), Karchouni 5,5; Csiszar 5,5 (dal 75’ Bugeja 6), Thogersen 5,5, Bonfantini 5,5; Cambiaghi 5 (dal 67’ Nchout 6). All.: Guarino 5,5

Marcatrici: 18’ Greggi (R), 66’ Giacinti (R)

Ammonite: Aigbogun (R)

Arbitro: Emmanuele

Le top e flop giallorosse

Greggi 7,5: Anche contro l’Inter un altro gol bello e pesante. Giocatrice fondamentale nello scacchiere romanista.

Giacinti 7: Tante occasioni create dall’attaccante giallorosso e poi il gol da 9 vero.

Korpela 6,5: Due interventi perfetti e puliti con cui difende la porta giallorossa.

Di Guglielmo 5,5: Poco precisa rispetto ai suoi standard. Perde diversi palloni e contrasti.