Serie C Femminile: vincono il Montespaccato e il Trastevere

Sesta giornata del campionato di Serie C femminile che fa registrare due vittorie, un pareggio e una brutta sconfitte per le romane. Nel girone C guida il Trastevere.

Roma Calcio Femminile-Pro Sesto 1-1

Al Giorgio Castelli la Roma Calcio Femminile non va oltre l'1-1 contro la Pro Sesto. Alle romane non basta la rete di Grossi per battere le milanesi. Per le giallorosse impegnate nel girone A si tratta del 10 punto raccolto.

Montespaccato-Palermo 2-1

Nel girone C al Don Dino Puglisi vittoria in rimonta per il Montespaccato che supera per due a uno il Palermo. A passare in vantaggio però sono le siciliane con Chirillo ma Refia pareggia i conti. In pieno recupero arriva la rete di Santacroce che regala alle romane i tre punti.

Villaricca-Trastevere 2-3

Continua la marcia a punteggio pieno (primo posto solitario con 18 punti nel girone C) del Trastevere che vince per tre a due in trasferta contro il Villaricca. Una partita ricca di gol che ha visto le rionali trionfare grazie alla doppieta della solita Serao e al gol di Lorè che rendono vane le marcature di Caccamo e Volpe.

Matera-Grifone Gialloverde

Non c'è partita a Matera dove le padrone di casa travolgono per otto a zero il Grifone Gialloverde. Match da dimenticare per le romane tredicesime in classifica con 4 punti.