Parma-Res Roma 4-2: beffa finale, romane sconfitte nel recupero

La Res Roma perde per tre a due in trasferta sul campo del Parma la sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B femminile. Le romane durano un tempo giocando alla pari, nella ripresa però è un assolo ducale. Nonostante tanta fatica la Res va vicina al pareggio cadendo soltanto nel recupero e vedendo sfumare così un punto sudatissimo.

La cronaca

Partita pimpante nel primo tempo con un botta e risposta costante fra le due formazioni. Al 15esimo grazie ad un rimpallo il Parma passa in vantaggio con la zampata di Kongouli. Al 20esimo Maurilli compie una grande parata su Gago e due minuti più tardi le romane pareggiano con Duchnowska che mette in rete un facile tap in. Al 25esimo Ambrosi sugli sviluppi di corner riporta avanti le ducali ma nemmeno un giro d'orologio e Clemente in allungo batte il portiere in uscita facendo 2-2. Nella ripresa il Parma trova il gol prima al 92esimo con un gran destro di Silvioni che piega le mani a Maurilli e al 94esimo in contropiede con Spyridonidou.

La classifica

La sconfitta blocca la Res Roma a quota 4 punti, sorride il Parma che sale a nove punti.