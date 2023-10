Lazio Women-Bologna 2-0: Moraca show al Fersini

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio Women

La Lazio Women rialza subito la testa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia subita dall'Inter. Le biancocelesti infatti al Fersini battono per due a zero il Bologna nella quarta giornata del campionato di Serie B. Protagonista di giornata Giusy Moraca che prima sblocca il match su rigore e poi lo chiude con un gol meraviglioso: un sombrero e un sinistro al volo da fuori area sotto la traversa. Due gol, tre punti e quattro vittorie consecutive per le ragazze di Grassadonia che comandano la classifica a punteggio pieno.

Lazio Women-Bologna, la cronaca

Al 14esimo primo squillo biancoceleste con Pittaccio che controlla dentro l’area e ci prova col sinistro, para Lauria. Al 18esimo gomes calcia a botta sicura ma sulla linea respinge un difensore del Bologna. Al 25esimo Pittaccio si guadagna un calcio di rigore su fallo di Gelmetti. Dal dischetto va Moraca che non sbaglia. Al 28esimo strepitoso gol di Moraca: l’attaccante si libera con un sombrero di un difensore e col sinistro da fuori area calcia all’incrocio dei pali. Nella ripresa la Lazio sfiora il tris con inserimento di Goldoni ma il pallone esce di poco. Al 79esimo destro di Gelmetti, blocca agevolmente Guidi. All’83esimo tiro da fuori area di Farina, fuori.

Tabellino e pagelle

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi 6; Pittaccio 6,5, Mancuso 6, Varriale 6, Gothberg 6; Castiello 6 (dal 64’ Kuenrath 6), Eriksen 6 (dal 72’ Ferrandi 6), Goldoni 6; Moraca 8 (dal 72’ Colombo 6); Popadinova 6,5 (dal 46’ Visentin 6), Gomes 6. All.: Grassadonia 7

Bologna (4-3-3): Lauria 5,5; Zanetti 5,5, Ripamonti 5,5, Giovagnoli 5 (dal 58’ Sciarrone 6), Raggi 6; Gradisek 5, Da Canal 5,5 (dal 46’ Cacciamali 6), De Biase 5,5 (dall’83’ D’Avino s.v.); Gelmetti 5, Colombo 5,5 (dal 58’ Antolini 5,5), Kustrin 5 (dal 74’ Farina 6). All.: Bragantini 5

Marcatrici: 26’, 28’ Moraca (L)

Ammonite: Varriale (L); Giovagnoli (B), Ripamonti (B)

Arbitro: Cipolloni

Le top e flop biancocelesti

Moraca 8: Prestazioni super, un gol su rigore e una perla balistica che vale il due a zero. Rete pazzesca della trequartista laziale.

Popadinova 6,5: Frizzante crea continui pericoli alla difesa bolognese ma le compagne non sfruttano i suoi assist.

Pittaccio 6,5: Una spinta continua sulla corsia di destra. Da una sua incursione nasce il calcio di rigore che apre l'incontro.

Goldoni 6: Partita senza gravi errori ma senza grandi colpi della centrocampista laziale. Sfiora la rete in un paio di circostanze.