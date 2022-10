Promozione, Girone A: le partite della terza giornata

Domenica 23 ottobre tornano in campo le formazioni del Girone A del campionato Promozione per la terza giornata. Big match al Campo Roma fra Romulea e Ottavia.

Il big match

La partita di cartello della terza giornata del Girone A è Romulea-Ottavia. La formazione di Cafarelli è a punteggio pieno dopo due giornate e nell'ultimo turno ha battuto per 4 a 2 la Nuova Pescia Romana (doppietta di Bayslach). L'Ottavia è reduce dal rotondo 4 a 0 fatto al Casal Barriera, e insegue con quattro punti. Un big match fra due squadre con ambizioni di alta classifica nel Girone A.

Le altre partite

Chi cercherà di approfittare dello scontro diretto fra Romulea e Ottavia è il Grifone (primo con sei punti). L'altra capolista in trasferta sfida la Sorianese. Il Tolfa ancora a quota zero punti in casa attende la DuepigrecoRoma (2 punti) per muovere la classifica.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo di tutte le partite della terza giornata del Girone A

Romulea-Ottavia

Sorianese-Grifone

Tolfa-DuepigrecoRoma

Fregene Maccarese-Nuova Pescia Romana

Casal Barriera-Canale Monterano

Santa Marinella-Ostiense

Carbognano-Nuovo Borgo San Martino

Aranova-Tarquinia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A