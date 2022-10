Nuova Pescia Romana-Romulea: 2-4: poker amaranto oro per la minifuga

Squadra in casa

Squadra in casa A.L.M. Romulea

Vince ancora la Romulea che in trasferta supera per quattro a due nella seconda giornata del Girone A del campionato Promozione.

La partita

La Romulea sblocca la partita dopo appena cinque minuti con Bayslach che entra in area e batte il portiere con un perfetto diagonale. Al 13esimo Bayslach con un facile tap-in sottomisura su assist di Du Besse raddoppia trovando la sua personale doppietta. Al 28esimo gli amaranto-oro calano il tris col copo di testa da posizione defilata di Anastasio. Secondo assist di giornata per Du Besse. Nella ripresa al 67esimo su corner e al 77esimo in contropiede i padroni di casa riaprono sorprendentemente la partita. All'86esimo però Amorosino con un tiro al volo dal limite dell'area trova la rete del quattro a due finale.

La classifica

La Romulea vola a punteggio pieno con 6 punti sui sei disponibili al termine delle due prime giornate di campionato. La Nuova Pescia Romana resta ferma a zero punt.