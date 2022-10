Promozione, Girone A: Bayslach è il miglior calciatore della seconda giornata

Lorenzo Bayslach della Romulea è il miglior giocatore della seconda giornata del Girone A. L’attaccante classe ’93, è stato assoluto protagonista dell’ultimo turno quando con la sua doppietta ha dato il via al quattro a due degli amaranto oro contro la Nuova Pescia Romana.

“Il primo gol è frutto di una bella azione provata in settimana. Mi sono allargato sulla destra e ho ricevuto il pallone dalla mezzala che si è inserita. Ho stoppato e tirato in diagonale battendo il portiere. Nel secondo gol invece sono stato fortunato a farmi trovare al posto giusto spingendo in rete un cross perfetto di De Busse” ci racconta Bayslach.

Bayslach ha sfiorato la tripletta negata soltanto dal portiere avversario a bravo a neutralizzare un calcio di rigore. L’attaccante con la doppietta sale a quota 4 gol stagionali (considerando i due in Coppa contro l’Ostiense) diventando il miglior marcatore interno della squadra: “Io provo a segnare in tutte le partite ma non è semplice specie in un girone complicato come questo. Poi davanti siamo tanti e molto validi c’è la sana concorrenza che fa bene allo spogliatoio, quindi non è detto di partire titolare tutte le domeniche. Spero vivamente di superare i 15 gol considerando anche la coppa”.

La formazione di San Giovanni segna molto e soprattutto nei primi minuti. Chiara indicazione di mister Cafarelli?: “Cerchiamo di partire forte ogni partita nei limiti del possibile. Non c’è un’indicazione precisa da parte del mister. L’approccio dipende anche molto dall’avversario”.

Prossimo’avversario della Romulea sarà l’Ottavia (4 punti), formazione per Bayslach fra le favorite alla vittoria del campionato: “Contro l’Ottavia sarà la partita più difficile dall’inizio della stagione. Dovremmo stare attenti l’Ottavia è una squadra molto forte e lo dimostra il 4 a 0 dell’ultima giornata contro il Casal Barriera. Ce la giocheremo e cercheremo di fare risultato contro una pretendente al titolo”.

Proprio il titolo e il salto categoria lo scorso anno è sfuggito alla Romulea nello spareggio contro il Fiano Romano. “Se andiamo sulla falsa riga dello scorso anno potremmo divertici anche se questo girone è molto forte” – dice Bayslach che l’anno scorso ha fatto per i primi mesi parte del gruppo che poi è arrivato alla finalissima. “Noi siamo una squadra giovane e stiamo cercando di costruire un nostro gioco. Ci sono squadre più attrezzate, noi pensiamo partita per partita. L’obiettivo adesso è divertici, a marzo si vedrà.