Promozione, Girone A: i risultati della seconda giornata

Al termine della seconda giornata del campionato di Promozione nel Girone A sono solo due le squadre a punteggio pieno: Romulea e Grifone Calcio

Poker amaranto oro

La Romulea batte per quattro a due la Nuova Pescia Romana. Gli amaranto oro chiudono il primo sul tre a zero grazie alla doppietta di Bayslach e alla rete di Anastasio. Nella ripresa i padroni di casa fanno due reti e accorciano le distanze. All'86esimo però un grande gol di Amorosino (tiro al volo da fuori area) chiude i conti e blinda la vittoria.

Le altre partite

Altro pareggio per due a due, con rimonta annessa per la DuepigrecoRoma contro la Pol. Ostiense. Ai gol di Bellini e Silvestririspondono Teruzzi e Zeno. Trincia e Rocchi trascinano il Grifone Calcio che batte due a zero il Carbognano. Il Nuovo Borgo San Martino fa suo con un netto tre a zero il derby contro il Tolfa. Al 30esimo sblocca il match Piano e al 40esimo arriva il raddoppio di Patrascu. Di Russo nella ripresa la rete del tris.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della seconda giornata del Girone A