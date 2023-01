Pomigliano-Roma Femminile 1-8: giallorosse travolgenti, Spugna ipoteca la semifinale di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

Troppa Roma per il Pomigliano. Nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia le giallorosse si impongono per 8 a 1 in trasferta e ipotecano il passaggio in semifinale. Tutto facile per le ragazze di Spugna che conducono il gioco dai primi istanti di partita (due gol in sei minuti) e continuano a premere sull'acceleratore. Nella ripresa partita in archivio con le doppiette di Andressa, Glionna (un gol per tempo), Kajzkba e la rete di Giacinti che fanno seguito al gol di Giugliano che ha sbloccato il match. Il 7 febbraio la sfida di ritorno al Tre Fontane, una formalità.

Pomigliano-Roma, la cronaca

Parte subito forte la Roma che sblocca il match dopo 120 secondo con un tiro dalla distanza di Giugliano. Raddoppio immediato per le giallorosse con Glionna che da pochi passi mette in rete un cross rasoterra di Landstrom. È un monologo romanista il primo tempo Fierro che evita la goleada negando la rete a Giacinti e Kramzar. Unico tentativo delle padrone di casa che porta la firma dell’ex Corelli, ma Lind para senza patemi. Ad inizio ripresa la Roma dilaga: al 49esimo Giacinti trova la rete mettendo in porta un cross deviato, al 52’ Kajzba segna su cross basso di Giugliano. Glionna sfiora la doppietta ma il suo tiro si infrange sulla traversa, sul pallone si avventa in rovesciata Giacinti ma Fierro para. Appena entrata Andressa fa il pokerissimo e dopo arriva il secondo gol di giornata di Glionna. Al 72esimo doppietta di Andressa su assist di Selerud. Kajzba approffita di un pasticcio difensivo e fa gol 8 a 0 al 74esimo. Calo di tensione nella Roma e Bargonzi sigla il gol della bandiera del Pomigliano. All’85esimo grande parata di Lind su Amorim, la svedese si riscatta così dall’incertezza mostrata nel gol subito.

Tabellino e pagelle

Pomigliano (4-3-1-2): Fierro 6; Apicella 5 (dal 62’ Passeri 5,5), Caiazzo 5, Golob 5, Fusini (dal 62’ Amorim 5,5); Di Giammarino 5 (dall’81 Neves s.v.), Rabot 5, Novellino 5; Martinez 5 (dal 50’ Bragonzi 6); Corelli 5,5, Sangare 5 (dal 62’ Ferrario 5,5). All.: Alfano 5

Roma (3-4-2-1): Lind 6; Linari 6 (dal 69’ Selerud 6,5), Wenninger 6, Kollmats 6; Serturini 6 (dal 46’ Kajzba 8), Giugliano 7,5 (dal 69’ Ferrara 6,5), Ciccotti 6,5, Landstrom 6,5; Kramzar 6,5; Glionna 8,5, Giacinti 7 (dal 59’ Andressa 8). All.: Spugna 8

Marcatrici: 81’ Bragonzi (P); 2’ Giugliano (R), 6’, 67’ Glionna (R), 49’ Giacinti (R), 52’,74’ Kajzba (R), 65’, 73’ Andressa (R)

Ammonite: Andressa (R)

Arbitro: Molinaro

Le top e flop giallorosse

Glionna 8,5: Migliore in campo. Una forza della natura imprendibile per le avversarie. La traversa le nega la tripletta.

Kajzba 8: Entra bene e tova i suoi primi gol con la Roma.

Giugliano 7,5: Cervello, motore del centrocampo della Roma. Insostituibile.

Lind 6: Incerta in occasione del gol subito, si riscatta nel finale con una gran parata su Amorim.