Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Selerud

Nuovo acquisto per la Roma Femminile. Alla rosa di mister Alessandro Spugna si aggiunge infatti Alva Selerud, calciatrice svedese classe 2000 primo acquisto di questa sessione di mercato.

Chi è Selerud

Seledur, classe 2000, è una calciatrice svedese che può ricorprire più ruoli lungo la fascia. Mancina naturale, Selerud arriva dal Linkoping FC (sua team dal 2017) squadra militante nel Damallsvenskan, massimo campionato svedese. Nell'ultima stagione ha collezionato 26 presenze e 2 gol ed è stata la giocatrice che ha fornito più assist in tutto il campionato, 10. Vanta pure 3 presenze nella Women's Champions League, competizione che giocherà ora con la Roma qualificata ai quarti.

Il comunicato

L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì 11 gennaio. Ecco il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Alva Selerud. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025".

“Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con l’AS Roma”, ha dichiarato la calciatrice svedese - “Già dal primo incontro con il Club ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno”.

Soddisfatta Betty Bavagnoli Head of Women's Football del club: “Diamo il benvenuto a Roma ad Alva, una giocatrice giovane che fin da subito ci ha trasmesso grande voglia di confrontarsi con un calcio diverso da quello che ha conosciuto finora. Abbiamo apprezzato il suo grande entusiasmo all’idea di inserirsi nel nostro gruppo e confidiamo che questo spirito possa tornare utile per il nostro percorso di crescita”.

Dove giocherà Selerud

Selerud può ricorprire più ruoli lungo la corsia mancina. Il suo punto forte è la fase offensiva ma ha dimostrato duttilità giocando in posizione più arretrate. Per questo con il suo arrivo e il recupero di Di Gugliemo, Spugna potrà tornare alla difesa a 4 inserendo la calciatrice come terzino sinistro. In un centrocampo a 5 potrà trovare spazio facendo rifiatare Haavi e fornendo un'arma d'attacco in più alla Roma.