Parma-Roma 2-3: Andressa decisiva dal dischetto. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile con sofferenza passa anche a Parma. Contro le ultime in classifica le giallorosse faticano ma vincono per tre a due in rimonta. Dopo lo svantaggio iniziale, svarione di Wenninger la Roma si rimette davanti grazie a Haavi e Giacinti (gol di tacco) ma nel finale di primo tempo arriva il pari ducale. Nella ripresa è Giacinti a trascinare le compagne al successo importante conquistandosi il rigore decisivo trasformato da Andressa. Roma che con questo successo blinda il primo posto a +5 dalla Juventus.

Parma-Roma, la cronaca

Al 5’ subito in vantaggio il Parma. Banusic ruba palla a Wenninger e serve Martinovic che da due passi non sbaglia. Immediata reazione giallorossa che all’ottavo pareggia con Haavi che da fuori area trova l’angolino. Al 19esimo raddoppio Roma: azione personale di Glionna che calcia verso la porta, sul pallone si avventa Giacinti che col tacco corregge la conclusione della compagna in gol. Subito dopo un mancino di Andressa viene agevolmente parato da Capelletti. Al 44esimo pareggio emiliano: Cambiaghi vince un contrasto con Minami e serve Bardin che evita Cinotti e col mancino batte Ceasar. Al 47esimo Haavi vicina al gol ma il suo destro si spegne sul palo. Pressa la Roma che cerca il gol e lo sfiora prima con Linari e poi con Wenninger, brava Capelletti a dire di no. Al 74esimo la Roma si guadagna un rigore con Giacinti che s’avventa su un cross di Greggi e viene messa giù da Heroum. Dal dischetto va Andressa, Capelletti tocca ma il pallone entra e la Roma passa in vantaggio. Serturini col destro all’82esimo chiama alla parata Capelletti, attenta.

Tabellino e pagelle

Parma (4-5-1): Capelletti 6,5; Santoro 6, Heroum 4,5, Cox 5,5, Jelencic 5,5 (dal 59’ Arcangeli 6); Cambiaghi 6, Farrelli 5,5, Arrigoni 5,5 (dal 77’ Williams s.v.), Banusic 6,5 (dal 14’ Vaitukaityke 5,5, dal 59’ Maia 5,5), Bardin 7; Martinovic 6,5 (dal 77’ Arnadottir s.v.). All.: Panico 6,5

Roma (3-5-1-1): Ceasar 6; Linari 6, Wenninger 4,5, Minami 5; Glionna 6, Greggi 6,5, Cinotti 5 (dal 46’ Haug), Giugliano 6, Haavi 7; Andressa 6,5; Giacinti 7,5 (dal 93’ Ciccotti s.v.). All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 5’ Martinovic (P), 44’ Bardin (P); 8’ Haavi (R), 19’ Giacinti (R), 76’ Andressa (R)

Ammonite: Maia (P), Capelletti (P); Andressa (R)

Arbitro: Fiero

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7,5: Segna il 2 a 1 con un pregevole colpo di tacco poi si guadagna il rigore della vittoria. Decisiva.

Haavi 7: Giocatrice totale. Trova subito il gol del pareggio rimettendo la Roma in corsa e poi solo il palo le nega la doppietta.

Andressa 6,5: Parte di nuovo a ridosso dell'area di rigore ma non brilla come a Firenze. Nella ripresa torna nel suo ruolo di trequartista e decide la partita realizzando il calcio di rigore non battuto alla perfezione.

Weinnger 4,5: Giornata da dimenticare per l'ex Bayern Monaco. Regala il vantaggio alle ospiti e nel finale di gara rischia di compromettere la vittoria giallorossa ripetendo lo stesso errore, ma si salva in extremiis.