Fiorentina-Roma Femminile 1-7: le giallorosse sbancano Firenze. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile travolge la Fiorentina nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Femminile. Le giallorosse sbancano Firenze con un netto 7 a 1. Un passivo che ha messo in evidenza la differenza fra le giallorosse, prime in classifica, e le viola terza forza del campionato. La Roma sblocca la partita con Andressa (doppietta) e sfrutta al meglio la superiorità numerica per via dell'espulsione dell'ex Mijatovic. Nessun calo di tensione per le ragazze di Spugna nonostante la rete fiorentina che accorcia le distanze. Nonostante il gol subito la Roma continua a creare e segnare mostrando un'ottima tenuta atletica e una panchina di qualità In gol per le giallorosse anche Kramzar, Giugliano, Greggi, Cinotti e Haavi.

Fiorentina-Roma, la cronaca

Al primo affondo la Roma passa in vantaggio: Greggi serve Giacinti che chiama al grande intervento Baldi. Sulla respinta dell’ex giallorossa pasticcia la difesa Viola e Andressa è la più lesta di tutte ad avventarsi sul pallone e fare uno a zero. Poco dopo Baldi si supera su Giacinti che dopo aver saltato un difensore col mancino impegna l’estremo difensore. Al 17esimo gol di Greggi: la centrocampista con un destro a giro porta la Roma sul due a zero. Giugliano spreca clamorosamente il tre a zero calciando alto da posizione più che favorevole. Nel finale di primo tempo cartellino rosso per l’ex Mijatovic che con un duro intervento colpisce al volto Cinotti. Al 48esimo la Fiorentina accorcia le distanze con Parisi. Longo calcia dalla distanza colpendo la traversa, Johannsdottir anticipa Minami ma è brava Ceasar a deviare sulla traversa ma sul pallone arriva Parisi che con un facile tap-in segna. Immediata risposta giallorossa con Haavi con la norvegese che spedisce in fondo alla rete una traversa colpita da Giacinti. Al 74esimo Andressa sigla il 4 a 1 da pochi passi sfruttando un assist involontario di Serturini. All’85esimo arriva il pokerissimo romanista che porta la firma di Kramzar con la centrocampista che prima intenzione calcia in rete un assist volante di tacco di Giugliano. Nel primo di recupero arrivano i gol di Cinotti prima e di Giugliano poi.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-3): Baldi; Erzen, Tortelli, Agard, Jackmon 5,5 (dal 67’ Tucceri); Parisi 7 (dal 77’ Breitner s.v.), Severini, Johannsdottir 6,5 (dal 77’ Catena s.v.); Mijatovic 4, Longo, Boquete. All.: Panico

Roma (3-5-1-1): Ceasar; Minami, Linari 6 (dal 72’ Wenninger 6), Bartoli; Serturini, Cinotti, Greggi 7 (dall’82’ Ciccotti s.v.), Giugliano, Haavi 7 (dal 72’ Glionna 6); Andressa 8 (dal 77’ Haug s.v.); Giacinti 6,5 (dall’82’ Kramzar s.v.). All.: Spugna

Marcatrici: 48’ Parisi (F); 4’, 74’ Andressa (R), 17’ Greggi (R); 55’ Haavi (R), 85’ Kramzar (R)

Ammonite: Agard (F); Linari (R)

Espulse: Mijatovic (F)

Arbitro: Cherchi

Le top e flop giallorosse

Andressa 8: Gioca più avanzata quasi da seconda punta e trova una doppietta da attaccante rapace d’area.

Kramzar 7,5: Gol e assist super. Ottimo ingresso.

Greggi 7: Le mancava il gol ed oggi arriva, con uno splendido destro a giro sul secondo palo.

Giacinti 6,5: Non segna ma mette lo zampino in quasi tutti i gol romanisti.