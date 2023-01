Roma calcio femminile: i quarti di Champions si giocheranno allo stadio Olimpico

Le porte dello stadio Olimpico si aprono per ospitare i quarti di finale della Roma Calcio femminile. Ad annunciare la notizia Elisa Bartoli, la capitana della formazione giallorossa.

L'annuncio ufficiale

“Sono molto felice di dirvi che, finalmente, giocheremo i quarti di finale di Champions all'Olimpico – ha dichiarato Bartoli in un video pubblicato sui canali social della società romanista – vi aspettiamo numerosi e sempre forza Roma”. La formazione di mister Spugna, potrà così contare sulla spinta di uno stadio prestigioso per affrontare l’importante appuntamento.

Niente trasferte a Latina

La notizia era attesa anche perché, per la fase a gironi, la Roma Calcio femminile aveva dovuto puntare su un impianto sportivo fuori città. Il Tre Fontane, dove la formazione svolge regolarmente le partite di campionato, non è ancora abilitata ad ospitare le competizioni che si svolgono in orario serale, per l’assenza di un adeguato impianto d’illuminazione. Ed è questo il motivo per cui, la squadra di mister Spugna, recentemente premiata dal sindaco per la conquista della Supercoppa italiana, aveva dovuto optare sullo stadio di Latina.

Perché solo ora l'Olimpico

Rispetto a qualche mese fa quando, in previsione dei mondiali in Qatar, il campionato di calcio maschile aveva inevitabilmente un calendario molto serrato per le partite della Roma e della Lazio, ora l’Olimpico ha una maggiore disponibilità. E quindi è lì che giocheranno le giallorosse il prossimo turno. Non è ancora noto quale sarà l’avversario, che sarà sorteggiato a Nyon il 10 febbraio alle ore 13. L’andata è pervista nella terza settimana di marzo, verosimilmente tra il 21 ed il 22. Il ritorno, invece, una settimana più tardi.

Il Campidoglio a fianco delle giallorosse

Sbloccato l’iter per avviare i lavori al Tre Fontane, che consentiranno per la prossima stagione di ospitare anche competizioni serali, il Campidoglio si era espresso chiedendo al sindaco o all’assessore allo sport Alessandro Onorato d’intercedere con il Coni per consentire l’utilizzo dello stadio Olimpico. La proposta, presentata dal consigliere Lorenzo Marinone, era stata approvata all’unanimità.

“Siamo tutti vicini alle formidabili atlete che hanno raggiunto uno storico risultato, accedendo alle fasi finali della prestigiosa competizione europea per club, portando in alto in Europa i colori della Capitale. In attesa che il centro sportivo Tre Fontane riceva l'idoneità tecnica per ospitare le partite in notturna – ha commentato il consigliere Marinone, primo firmatario della mozione approvata in Campidoglio – facciamo sentire il sostegno di tutta la città, il supporto di tutta Roma, ad un gruppo di calciatrici eccezionali”.