Poker del Torres contro la Real Monterotondo, che continua la crisi

Ancora niente ripresa per la Real Monterotondo, sconfitta nettamente nella trasferta sarda contro la Torres, che si conferma una delle favorite del girone G. Pensare che era tutto cominciato per il meglio alla Real Monterotondo, con il gol di Baldassi su assist di Tilli al quinto minuto di gioco. La squadra sarda non è rimasta a guardare e con Diakité trova il gol del pareggio solo tre minuti dopo. I padroni di casa si mettono a premere, e dopo due occasioni capitate sui piedi di Pinna e Scotto è di nuovo Diakité a trovare la via del gol, dando il primo vantaggio della partita alla Torres e aprendo alla festa del gol.

Fino alla fine del primo tempo il Real Monterotondo riesce a contenere la spinta avversaria, e si rende anche pericoloso con Albanesi, ma gli argini si rompono completamente nel secondo tempo. Gli ospiti sono anche sfortunati con gli episodi. Al 59' il Real Monterotondo colpisce una traversa da calcio d'angolo con Lupi, e nemmeno quattro minuti dopo subisce il colpo del KO con Kujabi, che approfitta di una deviazione avversaria per siglare il 3-1. Non arriva più la reazione degli ospiti, che subiscono l'eurogol di Sabatini all'88' e continuano il loro cammino in campionato ancora privo di vittorie.

Torres - Real Monterotondo 4-1 (5' Baldassi (RM), Diakité 8' 16' (T), Kujabi 63' (T), Sabatini 88' (T)