Real Monterotondo, senti Baldassi "Diremo la nostra in questo campionato"

Il Real Monterotondo ha trovato il primo punto della stagione di Serie D sul campo dell'Ostiamare e l'umore è alto nella squadra laziale. A parlare ai microfoni del club è la punta classe 1999 Valerio Baldassi, che ha fatto il punto dell'umore della squadra in questo inizio un po' stentato ma ha voluto anche mettere molta speranza per il futuro del Real Monterotondo. "E' stata una prestazione da vera squadra. Siamo entrati in campo con voglia e determinazione. Abbiamo preparato molto bene la partita durante la settimana e abbiamo messo in grande difficoltà una squadra che sulla carta era nettamente superiore a noi. Ma alla fine è sempre il campo a parlare. Bisogna continuare così. Duro lavoro e massima concentrazione ogni partita. Sono sicuro che diremo la nostra nel corso del campionato. Visto che la squadra c'è e si è visto.".