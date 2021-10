Ancora niente vittoria per il Real Monterotondo, rimontato dall'Aprilia

Non arriva ancora la prima vittoria per il Real Monterotondo, sconfitto in casa da un'Aprilia combattiva e che conferma il suo status di capolista in attesa dei risultati delle altre. La partita era anche iniziata al meglio per i padroni di casa, che già nel primo minuto trovano il vantaggio con Tilli, bravo a ribattere in rete la respinta di Salvati sul potente tiro di Lalli. La reazione dell'Aprilia è immediata, e dopo solo quattro minuti trova il gol del pareggio con De Crescenzo, servito da Succi.

Il giocatore dell'Aprilia è l'uomo della provvidenza e serve anche il suo secondo assist di giornata per Bernardini che ribalta completamente la situazione per gli ospiti. Nel secondo tempo il Real Monterotondo prova a rendersi pericoloso ma trova la ferma opposizione della difesa dell'Aprilia. Gli ospiti chiudono la contesa con il colpo da KO di Wilson Cruz, che assistito dal subentrante Ceka trova il gol che mette la ciliegina alla partita e regala il primo posto temporaneo in classifica all'Aprilia. Il Real Monterotondo invece dovrà ancora aspettare per i primi tre punti, e la situazione di classifica si fa sempre più pesante con il penultimo posto con un punto dopo quattro partite.

Monterotondo Scalo - Aprilia 1-3

1’pt Tilli (M), 5’pt De Crescenzo (A), 10’pt Bernardini (A), 40’st Cruz (A)

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Saccuti, Marino, Pasqui, F. Albanesi, Lalli,

( 32st Lupi) Fiorucci, (1'st Baldassi), Riccucci, Pascu (1'st Bornivelli), Cantiani (18'st Agaci).

A disp. Grussu, Bruschi, A. Albanesi, Passeri, Sganga.

All. Gregori

Aprilia: Salvati, De Crescenzo, Succi (45'st Piromalli), Pollace, Falasca, Bernardini, Pezone (22'st Bianchi), Wilson Cruz, Santarelli (11'st Ceka), Corelli, Mannucci.

A disp. Zappalà, Rosania, Battisti, Mattarelli,Mbaye Pape, Santi.

All. Galluzzo

Arbitro Boiano di Pesaro

Marcatori: 1'pt Tilli 4' pt De Crescenzo, 11'pt Bernardini, 41'st Wilson Cruz

Note: Ammoniti Gregori, Pezone, Agaci, Bernardini, Wilson Cruz

Recuperi 0'pt e 4'st