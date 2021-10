Nuovo colpo in difesa per il Real Monterotondo

Corre ai ripari il Real Monterotondo, che prova a migliorare quello che è per ora un inizio di stagione deludente rituffandosi nel calciomercato. E' notizia di oggi l'acquisto di Mario Esposito, difensore centrale classe 1996, prelevato dalle fila del Matese. Il giocatore, di ruolo difensore centrale, ha una lunga esperienza tra le categorie minori maturata tra squadre come Lanusei, Aprilia, Manfredonia ed Atletico Fiuggi, oltre che un passaggio nelle prestigiose giovanili del Palermo nel 2013. Il giocatore, che si è detto soddisfatto per l'inizio della nuova avventura, sarà disponibile già dalla prossima partita, in programma sabato sul campo della Torres.