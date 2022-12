Ostiamare, le parole di Mazzei "Abbiamo riacceso la stagione"

L’Ostiamare si prepara alla sfida contro la Pianese. Match d’alta quota per i biancoviola di Galluzzo che dopo le grandi vittorie contro Poggibonsi e Arezzo vogliono dare continuità all’ottimo momento. “Ovviamente – spiega Tommaso Mazzei – le recenti vittorie ci hanno dato tanto morale anche se dico che non abbiamo fatto nulla di diverso rispetto a quanto stavamo facendo da inizio stagione. La bravura del gruppo è stata quella di non mollare, neanche in un periodo difficile come quello che stavamo attraversando qualche settimana fa. Sebbene non arrivassero i risultati sperati sapevamo di essere sulla strada giusta e ora non a caso stiamo raccogliendo i frutti”. Nel mirino ora c’è la Pianese capolista e il difensore serra le fila: “Affronteremo questa gara allo stesso modo di come abbiamo affrontato quelle contro Arezzo, Grosseto o Poggibonsi. Ora stiamo giocando da Ostiamare, siamo sempre stati consapevoli di essere una squadra forte e ora lo stiamo dimostrando sul campo”. Una gara colma di insidie ma a cui la squadra di Galluzzo si presenta con un ruolino di marcia davvero importante e nessuna rete subita nelle ultime tre partite giocate: “E’ un dato che non arriva certo per caso. Gli zero gol subiti hanno coinciso quasi sempre con una vittoria e ora che abbiamo trovato questa solidità difensiva dobbiamo continuare a lavorare per mantenerla. Ci alleniamo come abbiamo sempre fatto solo che ora abbiamo magari trovato maggiore consapevolezza nelle nostre qualità e più coraggio grazie alle recenti vittorie. Siamo riusciti a riaccendere la stagione ma ora non dobbiamo farla spegnere nuovamente perchè la zona calda che per ora ci siamo lasciati alle spalle è ancora troppo vicina e se non vogliamo rientrarci non dobbiamo smettere di correre”.

[ufficio stampa Ostiamare]