Ostiamare, le parole di Cara "Siamo pronti per l'Arezzo"

L’Ostiamare si prepara al big match contro l’Arezzo. Tra i biancoviola, a raccontare le sensazioni in vista della partita, è il preparatore atletico Arianna Cara: “Nelle ultime uscite la squadra è cresciuta molto sia a livello di gioco che di prestazione fisica, come confermano i dati gps che sono molto più alti rispetto al passato. Probabilmente in questo momento ci manca un pizzico di cattiveria in più sotto porta, basti pensare che nell’ultima gara abbiamo creato undici occasioni nitide senza però riuscire a concretizzarle. Sono sicura però che riusciremo a superare questo momento perchè i ragazzi lavorano duramente durante tutta la settimana e poi – aggiunge Cara – partite come quella contro una piazza importante com’è Arezzo si preparano praticamente da sole, gli stimoli a far bene non mancheranno perchè sono quel tipo di gare che tutti i giocatori vorrebbero giocare ogni domenica”.bIn chiusura Arianna Cara parla dell’importanza che anche nel mondo dello sport si dia risalto ad una giornata come quella contro la violenza sulle donne: “E’ importantissimo. Credo però che se ci sia ancora bisogno di ricordare questi temi con delle giornate speciali siamo ancora lontani dall’obiettivo. Inutile dire però quanto bene faccia avere anche nel calcio giornate come questa perchè lo sport è sicuramente un veicolo importante per la sensibilizzazione verso questo tema”.

[ufficio stampa Ostiamare]