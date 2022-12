Ostiamare, le parole di Tirelli "Andremo a Poggibonsi per giocarcela"

“Andremo a Poggibonsi per giocarcela al meglio”. Fabrizio Tirelli è carico e pronto ad affrontare l’insidiosa trasferta che questa domenica attende l’Ostiamare. Il centrocampista parla così dell’ottimo momento che stanno attraversando i biancoviola e culminato con l’ultima grande vittoria contro l’Arezzo: “Veniamo da alcuni risultati positivi ma, soprattutto, da prestazioni decisamente convincenti. Da quest’ultimo punto di vista anche all’inizio del campionato non siamo mai mancati però raccoglievamo poco a livello di risultati. Adesso sembra che siamo riusciti a trovare la quadra anche se ovviamente non possiamo ancora essere soddisfatti. Quindici punti secondo me sono pochi per il valore di questa squadra”. Adesso arriva però un altro ostacolo decisamente arduo com’è il Poggibonsi: “Incontriamo una squadra molto preparata, con il miglior attacco del girone e con un gruppo che gioca insieme da due o tre stagioni. Sappiamo che sarà dura ma siamo in fiducia, andremo lì per fare la nostra partita e ovviamente puntando alla vittoria”. In chiusura Tirelli parla poi del cammino che attende ora l’Ostiamare in campionato: “Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma il campionato è lungo e c’è tutto il tempo per risalire la classifica e andarci a prendere i nostri obiettivi. Ora dobbiamo solo proseguire a lavorare al massimo e dare quella continuità che fino ad oggi ci è mancata”.

[ufficio stampa Ostiamare]