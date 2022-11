Serie D girone E, i risultati di Ostiamare e Montespaccato

Fortune alterne nel girone E per Ostiamare e Montespaccato, le due squadre laziali impegnate in quel girone. Per gli ostiensi con l'Arezzo basta un primo tempo d'autore allo stadio di Aranova davanti ai suoi tifosi. Succede infatti tutto nel primo tempo, con Santarpia che dopo un minuto sblocca il match e seguito dalle marcature di Sbardella e Roberti, che su rigore al 38' chiude definitivamente la contesa che nel secondo tempo non avrà altri squilli, con l'Ostiamare che esce così dalla zona playout. Scivola all'ultimo posto della zona playout il Montespaccato, battuto in casa dalla capolista Pianese per 1-0 grazie al gol di Rinaldini nel finale di primo tempo.

MONTESPACCATO - PIANESE 0-1 (42' Rinaldini)

OSTIAMARE - AREZZO 3-0 (1′ Santarpia, 28′ Sbardella, 38′ Roberti rig.)