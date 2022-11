Ostiamare, le parole di De Crescenzo "Contro l’Arezzo primo tempo perfetto”

L’Ostiamare si gode la grande impresa contro l’Arezzo. Un 3-0 figlio di una prestazione incredibile e che ha regalato ai tanti tifosi biancoviola una gioia immensa. A raccontare le emozioni dopo il successo c’è Gianmarco De Crescenzo: “Sono davvero contento, come del resto penso siano tutti i miei compagni di squadra. Contro l’Arezzo il primo tempo è stato perfetto. Segnare dopo appena un minuto è stato importante perchè ci ha dato la fiducia necessaria per proseguire nel migliore dei modi”. L’1-0 biancoviola è infatti arrivato a tempo di record ma, come conferma il centrocampista, non certo per caso: “E’ arrivato grazie ad un’azione costruita benissimo sotto tutti i punti di vista. Questo grazie al lavoro che facciamo in settimana con mister e staff. Credo anche che l’atteggiamento che abbiamo avuto sia stato perfetto come lo è stato anche altre volte quest’anno, anche se non sempre purtroppo sono arrivati i risultati che avremmo meritato a differenza di quanto accaduto nel match contro l’Arezzo”. Ora De Crescenzo e l’Ostiamare non si accontentano: “Lavoriamo ogni giorno per migliorare perchè sappiamo che senza la giusta voglia non si va da nessuna parte. Questa vittoria ci rende sicuramente contenti di quanto fatto in settimana e ci da morale. Il 3-0 però non ci deve illudere o appagare. Dobbiamo continuare ad allenarci e ricordarci sempre quello che abbiamo fatto per arrivare ad esultare contro un avversario di valore come l’Arezzo. Ora testa a domenica prossima quando ci sarà da affrontare un’altra battaglia”.