Nuova Florida, gli occhi di Juve e Inter sui giovani del vivaio

Non mancano i corteggiamenti per i giovani della Nuova Florida, che tramite il suo sito ufficiale ha reso noto con orgoglio l'interesse di grandi squadre professionistiche come Inter e Juventus per i suoi giovani. Una testimonianza del bel lavoro fatto con il settore giovanile del club laziale. "I tre gioiellini del Nuova Florida sono nel mirino di club professionistici. Tommaso Ferrari, Danny Pacillo e Olexsandr Kovbasniuk hanno infatti gli occhi puntati della Juventus, dell’Inter e del Venezia. Un risultato di quanto il “nuovo corso” in casa Nuova Florida stia lavorando con grande profitto sul settore giovanile con un presente che vede tutte squadre in lotta per il primo posto e un futuro in cui diverse società prestigiose sono pronte a scommettere sui giovani talenti biancorossi. Nei prossimi giorni i tre giovani calciatori sono stati invitati dai rispettivi club professionisti.".