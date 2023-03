Serie D girone F, il Roma City è corsaro con il Montegiorgio

Altri tre punti per il Roma City, che contro il Montegiorgio vince in trasferta nonostante la sfortuna dettata dalle tre traverse, di cui due nella stessa azione. La squadra romana ha dominato in lungo e largo già dai primi minuti, con una doppia traversa dagli sviluppi di un angolo dopo due minuti. Al 26' ci pensa Zammarchi con una rasoiata precisa a mandare all'intervallo il Roma City in situazione di vantaggio, confermata poi nel secondo tempo da Rasi, che quasi nel finale sigla il definitivo 0-2, evitando anche rimpianti per la traversa colpita da Matteucci poco prima. I romani si portano così a solo tre punti dal Vastogirardi, appena fuori dalla zona playout.

MONTEGIORGIO - ROMA CITY 0-2

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi; Pistolesi, Baraboglia, Perini, Morganti (28’ st Marini); Zancocchia (28’ st Tenkorang), Diop, Santoro (1’ st Perpepaj); Cardoni (28’ st Pavone), Leonetti, D’Agostino. A disposizione: Cavallo, Vignaroli, Monza, Cobo, Antichi. Allenatore: Domenico Izzotti.

ROMA CITY (4-4-2): Opara; Franco, Iacoponi, Ferrante, Ricci; Matteucci, Rasi, Frulla (47’ st Cabella), Rea; Raffini (17’ st Moreo), Zammarchi (28’ st Meo). A disposizione: Corci, Perroni, Pisanu, Garcia, Corvaglia, Napoleoni. Allenatore Francesco Statuto.

ARBITRO: Sig. Giuseppe Chieppa della sezione di Biella.

ASSISTENTI: Sig.ri Gabriele Federico della sezione di Agropoli e Sig. Vincenzo Pone della sezione di Nola.

RETI: 26’ pt Zammarchi, 43’ st Rasi

NOTE: locali in divisa rossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere verde; ospiti in divisa blu pantaloncini e calzettoni blu e portiere bianco; ammoniti Baraboglia, Frulla, Franco, Pistolesi e Zammarchi; corner 3-4; recupero 0’ pt, 5’ st