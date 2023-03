Serie D girone F, il Trastevere supera il Chieti in rimonta

Serve una prova di forza e coraggio al Trastevere per ribaltare una partita nata male con il Chieti. Nella sfida del girone F di Serie D infatti i romani si sono trovati sotto al nono minuto del primo tempo per il gol di Masawoud, che ha portato avanti i padroni di casa dopo un inizio in cui Rossi e Mancini erano andati vicino al gol per il Chieti. Bertoldi però suona la carica e Calderoni al 32' realizza il gol che spedisce le squadre al riposo, nonostante Anticoli abbia la chance per il nuovo vantaggio nel finale. In inizio di secondo tempo sempre Bertoldi si rende pericoloso per il Trastevere, ma per il gol vittoria serve il finale di partita, con Lo Porto che all'89' mette in rete il gol che vale i tre punti e il mantenimento della terza piazza per i romani.

CHIETI - TRASTEVERE 1-2 (9'pt Masawoud (C), 32'pt Calderoni (T), 44'st Lo Porto (T)