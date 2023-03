Serie D girone F, la Nuova Florida cede alla capolista Pineto

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Florida

Era proibitiva sulla carta e così è stata la sfida tra Nuova Florida e Pineto, con i laziali che non hanno saputo reggere l'urto della prima in classifica. Un primo tempo d'autore del Pineto, con Forgione, Filippo e Di Maio che nel giro di un quarto d'ora hanno chiuso ogni velleità di rimonta del match da parte della Nuova Florida, che ha migliorato il suo score con il gol di Tamburlani ma chiudendo con un pesante 1-3 finale. La Nuova Florida ora deve cominciare a guardarsi in basso, con un vantaggio di soli tre punti sul Roma City dentro la zona playout del girone F di Serie D.

Nuova Florida – Pineto 1-3

Reti: 20′ Forgione, 33′ Di Filippo, 36′ Maio (P) Tamburlani (F)

Nuova Florida: Giordani; Pacillo, Tamburlani, De Martino (61’ Spadini), Spina, Contini; Zitelli, Basualdo (51’ Mocanu), Menghi (85’ Miola), Vari (72’ Cappiello), Muzzi (68’ Sebastiani).

A disposizione: Moretti, Ferrari, Scognamiglio, Del Bello.

Allenatore: A. Boccolini.



Pineto: Mercorelli; Ceccacci, Di Filippo, Nonni; Milani (87’ Braghini), Minincleri (67’ Foglia), Lo Sicco, Forgione (87’ Della Quercia), Capaldo; Maio (83’ Emili), Allegretti (61’ Njambe).

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Braghini, Della Quercia, Lucarini, Pica.

Allenatore: D. Amaolo

Ammoniti:Menghi, Spina(F) Allegretti, Di Filippo(P)

Espulsi: Giordani, Contini(F)