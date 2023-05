NF Ardea, la società lamenta poca partecipazione dal territorio

Ennesima delusione da parte del territorio di Ardea che per l’ennesima volta dopo proclami e vari comunicati ancora non si dimostra affatto partecipe alle iniziative della società, che milita nel Campionato di Serie D (quarta serie Italiana). Continua il menefreghismo da parte di tutto il territorio, dagli imprenditori ai cittadini e propri tifosi. Basta pensare che solo tre utenti si sono resi partecipi, se è difficile un sostegno di 5€ per sposare la causa dell’azionariato popolare, figuriamoci in altrettante iniziative. Di questo passo saremo costretti a migrare altrove, consapevoli di dover buttar via quel progetto iniziato 18 anni fa e che ha portato risultati tecnici che poche società sono riuscite a raggiungere. È inconcepibile che in un territorio di 50 mila abitanti non ci sia partecipazione neanche del 1%, e in queste condizioni non si può fare calcio a certi livelli!

[ufficio stampa NF Ardea]