Serie D girone G, il Pomezia saluta la Serie D

Niente da fare per il Pomezia, che reduce dalla vittoria con Nola nello spareggio per entrare nei playout cade contro i campani dell'Angri, che fanno valere la posizione superiore in classifica ed infliggono un duro 3-0 alla squadra laziale. Una stagione quindi passata sempre tra le braccia della retrocessione che ora si è concretizzata per il club pometino, che retrocede in Eccellenza e così facendo non resta più nessuna squadra di Pomezia in Serie D. A decidere il match sono stati Barone e Acosta, il primo con il gol al 31' che ha aperto la sfida e il secondo con la doppietta che ha steso definitivamente i pometini nel secondo tempo.

ANGRI - POMEZIA 3-0 (31'pt Barone, 35' e 45'st Acosta)