Serie D girone F, il Roma City cerca la salvezza con il Notaresco

Ultima chiamata per il Roma City, che nella sfida di domenica contro il San Nicolò Notaresco cerca la salvezza nel playout del girone F di Serie D. La squadra romana avrà a disposizione due risultati su tre, dato che con la posizione in classifica superiore conquistata in campionato il Roma City in caso di pareggio dopo i supplementari conquisterà la salvezza diretta. I precedenti arridono ai romani, che hanno vinto nel girone d'andata per 2-3 in casa del Notaresco e 1-0 nel ritorno in casa.

ROMA CITY - NOTARESCO (ore 16 - 21 maggio - "Nicola Urbani" di Riano)