Serie D girone F, il Roma City retrocede in Eccellenza

Nulla da fare per il Roma City, che incappa in una sconfitta a sorpresa con il Notaresco Calcio nel playout retrocessione del girone F. Una retrocessione inaspettata in Eccellenza per i romani, che avevano a disposizione due risultati su tre e il fattore campo contro una squadra con cui non avevano mai perso in campionato. A fare la differenza è stato il cuore degli abruzzesi, sotto per due volte durante i tempi regolamentari, prima al 29' con Martinoli e poi con Matteucci al 56'. Tutti e due tiri da fuori area, il primo arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In entrambi i casi il Notaresco ha risposto nell'arco di pochi minuti, prima con Scimia che sotto la pioggia battente ha pareggiato al 39' approfittando della porta lasciata sguarnita da Opara, e poi con Bartoli al 64' che ha infilato il suo diagonale per il gol che ha spedito la sfida ai supplementari. A chiudere il dramma per il Roma City ci ha pensato di nuovo Scimia, che al 105' ha siglato di testa il gol del definitivo 2-3 ospite e sancito la retrocessione della squadra romana in Eccellenza.

ROMA CITY - NOTARESCO 2-3 (29' Martinoli, 39' e 105' Scimia, 56' Matteucci, 64' Bartoli)