Serie D girone G, il Pomezia ad Angri per salvarsi

Sarà oggi il giorno del giudizio per il Pomezia, che dopo la brillante prova con il Nola si è garantito l'ultima chance per la salvezza. Il playout contro l'Angri però sarà da sfavorita, complice il fattore campo e la posizione favorevoli all'Angri, che ha vinto all'andata di campionato contro i pometini per 0-2 e impattato al ritorno in casa. Il Pomezia ci proverà comunque, forte dell'impresa di Nola e della volontà di trovare una salvezza che sembrava quasi impossibile.

ANGRI - POMEZIA (ore 16 - "Novi" di Angri)