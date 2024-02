Roma-Torino 3-2, le pagelle: Dybala tripletta da urlo, Huijsen sfortunato

La Roma vince per tre a due contro il Torino nella ventiseiesima giornata di Serie A. I giallorossi conquistano i tre punti trascinati da un super Dybala autore di una tripletta. L'argentino si prende sulle spalle la squadra e mostra all'Olimpico tutto il suo repertorio: cecchino dal dischetto, chirurgico dalla distanza e freddo a tu per tu col portiere. Altra vittoria per la Roma, che soffre nel finale per l'autogolo di Huijsen, che sale a quota 44 punti a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Svilar 6: Non perfetto in occasione del gol si riscatta dopo con interventi puliti e uscite sicure.

N’Dicka 6: Sanabria non punge e lui non soffre mai.

Smalling 6,5: Non giocava titolare da settembre e lo fa alla grande. A suo agio nella difesa a 3 guida alla grande la difesa romanista. Ottima notizia per De Rossi e per i tifosi romanisti. (dal 78’ Huijsen 5,5: Sfortunato. Devia il cross di Ricci nella sua porta).

Mancini 5,5: Partita da lottatore con Zapata ma perde il duello aereo del momentaneo 1-1.

Kristensen 5: Il peggiore della Roma. L’errore a porta vuota sullo 0-0 è incredibile.

Cristante 5,5: Primo tempo negativo e viene anche lui sovrastato da Zapata in occasione del pareggio granata. Cresce nella ripresa quando si piazza davanti alla difesa. Poco brillante.

Pellegrini 5,5: Poco lucido nelle scelte questa sera il capitano romanista. (dall’86’ Renato Sanches s.v.)

Paredes 6: Attento e ordinato. (dal 64’ Bove 6: Solita quantità, poco cattivo su un bell’assist volante di Dybala)

Angelino 5,5: Un bel cross nella ripresa ma in costante in difficoltà nella fase difensiva. Soffre maledettamente Bellanova. (dal 64’ Spinazzola 6: Quando entra lui Bellanova non spinge in più)

Dybala 9: Incantevole la Joya. Decide con la sua tripletta la partita. Su rigore, un meraviglioso tiro dalla distanza e dopo un triangolo con Lukaku. Di un’altra categoria e si vede.

Azmoun 6,5: Bella partita dell’iraniano a servizio della squadra. Prima serve un pregevole assist a Kristensen che clamorosamente sbaglia, poi si procura il rigore con cui Dybala sblocca la partita. (dal 64’ Lukaku 6,5: Ingresso positivo di Big Rom che serve l’assist a Dybala che chiude i conti. Si prende gli applausi dell’Olimpico e dei compagni con un bel ripiegamento difensivo).

De Rossi 7: Gestisce bene la partita e la legge meglio. Turnover ragionato, ritorno alla difesa e cambi bilanciati e puntuali. La squadra gioca e soffre il minimo nel finale. Tre punti e buone notizie per DDR.