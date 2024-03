Lazio-Milan 0-1, le pagelle: Zaccagni brillante, Pellegrini ingenuo

La Lazio in otto cade per uno a zero contro il Milan. I biancocelesti escono sconfitti all'Olimpico per la rete di Okafor, a segno pure nella sfida di andata. Rabbia laziale per la direzione di gara di Di Bello che espelle Pellegrini e nel finale anche Marusic e Guendouzi. Altra sconfitta pesante per i biancocelesti nella lotta per un posto in Champions League.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6,5 Para quel che può e tiene a galla la Lazio fino all'88esimo. Sulla rete di Okafor è andato vicino alla parata dell'anno.

Marusic 5,5: Tiene bene a bada Leao concedendo il minimo al portoghese. Nel finale un gesto di stizza verso l'arbitro ed ecco che arriva il cartellino rosso.

Gila 6,5: Il migliore della difesa laziale. Cancella Giroud dalla partita. Compie un vero e proprio miracolo sul francese vicino al gol.

Romagnoli 6: Partita onesta del grande ex. Nessun grande errore.

Pellegrini 4,5: Ingenuo, troppo ingenuo. Si ferma per un fallo a Castellanos, ma lo fa solo lui. Si fa scippare il pallone da Pulisic e lo atterra. Doppio giallo e rosso. L'americano poco sportivo, il terzino di Sarri ingenuo. La sua espulsione cambia la partita fino a quel momento in controllo della Lazio.

Vecino 6: Ha la prima grande occasione della partita ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Lotta e mette in campo la solita esperienza. (dal 78' Cataldi s.v.).

Luis Alberto 6: Giocate di classe assoluta, vedi il tunnel a Kjaer e bassi. Soffre la velocità di Pulisic. (dal 60' Hysaj 6: Entra e fa il suo).

Guendouzi 5,5: Grinta e cuore per il francese che non si tira mai indietro. Troppa foga nel recupero e la sua reazione spinge Di Bello ad estrare il terzo rosso di giornata.

Felipe Anderson 6: Altalenante. Recupera tanti palloni, ma perde lucidità in avanti.

Castellanos 5,5: Tanta abnegazione ma poca praticità. (dal 60' Immobile 5,5: Entra molto nervoso e si vede. Inizia a protestare prima di entrare con Pioli e arbitro. Sullo 0-0 ha l'occasione per portare in vantaggio la Lazio ma lo fallisce da ghiotta posizione).

Zaccagni 6,5: Il migliore della Lazio. Torna titolare e fa impazzire Florenzi. Brillante. (dal 66' Isaksen 6: Tanto sacrificio e lucidità in avanti. Serve a Immboile il pallone del vantaggio).

Sarri 6: Mette in campo una squadra organizzata e imbriglia bene il Milan. Tutto salta con la prima espulsione, quella di Pellegrini. Ci vuole un lavoro di testa sulla squadra per affrontare la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco.