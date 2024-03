Lazio-Milan 0-0, la diretta: Maignan travolge Castellanos, per l'arbitro non c'è rigore

Fischio d'inizio di Lazio-Milan anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Un big match da non fallire per la squadra biancoceleste che all'Olimpico cerca il riscatto dopo la sconfitta di Firenze e punti per rientrare nella corsa al quarto posto.

18'- Tunnel di Luis Alberto su Kjaer, pallone a Zaccagni che poi sbaglia il cross;

17'- Fallo di Vecino su Loftus-Cheek;

La rabbia dei tifosi laziali

Allucinante rigore per la #Lazio più il solito #Theo che non restituisce la palla ahahah

Cosa stiamo vedendo,allucinante #LazioMilan — Emanuele22 (@pallina_22) March 1, 2024

Ma come ha fatto a non dare quel rigore? #LazioMilan — Gafranzo (@ga_franzo) March 1, 2024

12'- Pasticcio della difesa rossonera con Maignan che travolge Castellanos. La Lazio chiede rigore. Per arbitro e Var si prosegue;

11'- Destro dalla distanza di Castellanos, blocca Maignan;

8'- Sul calcio d'angolo spizzata di Felipe Anderson per Vecino, con l'ex Inter che non trova il gol per pochissimo;

7'- Cross di Guendouzi e Kjaer si difende in angolo. Corner per la Lazio che batterà Luis Alberto;

6'- Marusic pasticcia col pallone e regala la rimessa laterale al Milan;

5'- Fallo di Adli su Guendouzi, punizione per la Lazio;

3'- Verticalizzazione sbagliata di Giroud. RImessa dal fondo per Provedel;

1'- Inizia la parita all'Olimpico. Primo pallone per il Milan;

I tifosi commentano le scelte di Sarri

Ufficiale, Sarri s'è frantumato i coglioni😅, bella formazione, speriamo bene! Avanti Lazio! 🦅🤍🩵 https://t.co/23pjgnRbdg — DaniVale 🤍💙 (@DaniVal65287103) March 1, 2024

sono sicuro che il 30% dei laziali qua sopra analizzerà al dettaglio la prestazione di Pellegrini segnandosi sul quadernino gli stop sbagliati tipo sarri — Metallazio (@notPatriota) March 1, 2024

Secondo me formazione perfetta.



Poi so già che faremo 4 tiri in 90 minuti di cui 0 in porta, però il tentativo di cambiare formazione con Pellegrini, Castellanos e Vecino titolari mi dà fiducia.#LazioMilan#Lazio https://t.co/RFxDvHXOY9 — Fil (@fil_o_laziale) March 1, 2024

Due grandi sorprese nell'undici iniziale di Maurizio Sarri. Il tecnico laziale infatti schiera dal 1' Castellanos al centro dell'attacco al posto di Immobile e Pellegrini terzino. Ecco la formazione titolare:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

L'ex Pioli recupera Theo Hernandez in dubbio nelle ultime ore. Dal 1' occasione anche per l'ex capitano della Roma Alessandro Florenzi. Ecco l'11 rossonero:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisici, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.