Roma Femminile: ecco il calendario della poule scudetto

La FIGC Femminile ha reso noto il calendario della seconda parte di stagione con la poule scudetto che inizierà nel weekend del 16-17 marzo. Ai nastri di partenza la Roma arriva conservando ben otto punti di vantaggio sulla seconda la Juventus.

Le cinque squadre qualificate

Ad accedere alla poule scudetto sono le cinque squadre che hanno chiuso nei primi cinque posti la stagione regolare. Oltre alle giallorosse campionesse d'Italia in carica e le bianconere, fanno parte del gruppo anche il Sassuolo, l'Inter (unica squadra a battere la Roma in campionato) e la Fiorentina.

Il calendario della Roma

La Roma scenderà in campo a partire dalla seconda giornata, ospitando al Tre Fontane il Sassuolo. Poi trasferta contro l'Inter, prima del big match in casa contro la Juventus (quarta giornata). Quinta giornata contro la Fiorentina. Le giallorosse chiuderanno la propria stagione in casa contro la Viola.

Ecco il dettaglio delle ragazze di Spugna: