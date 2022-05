Lupa Frascati, ufficiali le dimissioni di mister Pace

Sorpresa in casa Lupa Frascati, con la società fresca di promozione in Serie D che ha annunciato le dimissioni dell'allenatore che l'ha portata fino a questo punto, mister Federico Pace, con la separazione arrivata tramite un comunicato sulla pagina ufficiale del club. "La LVPA Frascati prende atto della volontà di mister Federico Pace di cercare nuovi stimoli e di chiudere un percorso durato sei anni con la società. Si chiude un ciclo che ha visto il tecnico romano rappresentare per 6 stagioni la nostra società. Dopo i primi anni nel settore giovanile e le esperienze con i Giovanissimi e la Juniores, portata al secondo posto nel campionato Regionale, mister Pace ha allenato la prima squadra per quattro stagioni, portando il club in Eccellenza nel 2019-2020 dopo due anni di Promozione. Dopo il ripescaggio, Pace ha ottenuto un secondo posto nella passata stagione e vinto il campionato insieme ai play off nel 2022. A Federico Pace vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio di un grande futuro professionale.".