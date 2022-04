La Lupa Frascati batte di misura il Terracina

Girone C

Passo importante verso la vittoria del campionato da parte della Lupa Frascati, che regola il Terracina con grande maturità e si prende i tre punti. Basta alla Lupa un primo tempo d'autore, con un dominio del campo che viene trasformato in gol al 21' da Pagliaroli, che su assist di De Vita trova un destro secco per mandare in vantaggio i suoi. Pompili manca il raddoppio nel finale di primo tempo e rischiano di pagarlo nella ripresa, con Vuolo e Vanini che sfiorano il gol. Il Frascati però fa buona guardia della sua porta e trova una vittoria cruciale, allontanando il Sora a cinque punti e soprattutto il Ferentino a nove.

Lupa Frascati - Terracina 1-0

LVPA: Iali; Ferraro (35’st Villa), Molinari, Montella, Costantini; Lalli (27’st Panella), Citro (20’st Hrustic), Schiena; Pagliaroli, Pompili (31’st R. Muzzi), De Vita. A disp. : Santi, Paolelli, Negro, N. Muzzi, Sebastiani. All. : Pace

Terracina: Campagna; Ciarelli (20’st Del Prete), Caschera, Pecci, Mastroianni; Zaccaria (13’st Iozzi), Nulli (11’st Vuolo), Bispuri (33’st Lleshi); Proietti, Vanini, Mattarelli. A disp. : Bottiglia, Trulli. All. : Gerli.

Arbitro: Limonta di Lecco. Assistenti: Gallese di Roma 1 e Corrado di Formia.

Marcatori: 21’pt Pagliaroli.

Note: 1’ e 5’ rec. ; ammoniti Caschera, Bispuri, Iozzi, Hrustic, Pecci.