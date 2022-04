La Lupa Frascati dilaga con l'Atletico Lazio ed è campione del girone C

Non c'è partita tra Lupa Frascati e Atletico Lazio, fanalino di coda del girone C e ormai retrocesso da mesi, con la squadra frascatese che trova il punteggio umiliante di 13-0 e chiude in maniera importante la sua stagione, con il sigillo sul dominio del girone C che li proietta ad un posto nei playoff principali per salire in D. Mai in partita gli ospiti, che saluteranno l'Eccellenza Lazio la prossima settimana con l'incredibile record di nessuna vittoria o pareggio e gli oltre 102 gol subiti che potranno essere ritoccati la settimana prossima.

Lupa Frascati - Atletico Lazio 13-0