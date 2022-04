La Lupa Frascati cade in casa con il Ferentino e riapre il campionato

Battuta d'arresto importante per il Frascati, che si fa sorprendere all'ultimo minuto da un Ferentino mai domo e che riapre in maniera importante il campionato. Una sfida in cui il Frascati ha tanti rimpianti, dato che nel primo tempo ha avuto buone occasioni con Muzzi e Montella, per un primo tempo terminato a reti bianche. Nel secondo tempo ancora più importanti le occasioni capitate sui piedi di Muzzi e Ferraro. Il secondo dopo solo due minuti trova un beffardo palo-traversa, mentre il primo a porta praticamente vuota centra Baldassarre che salva sulla linea.

La sfida si accende nel finale, Montella Compagnone e Prati litigano furiosamente e per poco non ne scaturisce un parapiglia. Ne risulta un recupero infinito e ad approfittarne sono gli ospiti, che si vedono assegnare un calcio di rigore per fallo di Molinari. Prati si presenta sul dischetto ed esulta polemicamente sotto la curva della Lupa, con il finale che degenera in una caccia all'uomo. Il Ferentino però ne esce vincitore, e si riporta a un punto dai playoff e a sei dal Frascati primo in classifica.

