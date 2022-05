La Tivoli beffa la Lupa Frascati ai rigori nei playoff promozione

Una sfida nervosa e dura, come (quasi) tutte le grandi occasioni, determina la prima vincitrice del gironcino promozione, con la Tivoli che sbanca Frascati in trasferta assicurandosi i primi tre punti per la Serie D. Tutto era iniziato per il meglio per la Lupa, che al 18' passa in vantaggio con un pallonetto di De Vita. La sfida si accende nel secondo tempo, complice il rigore ed espulsione di Montella e il conseguente pareggio di Danieli che riapre la sfida. I padroni di casa, spinti dal pubblico, reagiscono, e sempre De Vita riporta avanti i frascatesi, che subiscono però la beffa del pareggio letteralmente all'ultimo minuto con un colpo di testa di Danieli e il rigore negato per una trattenuta su Paolelli, tra le proteste della Lupa. Ai rigori sono decisivi gli errori di Paolelli e Citro, mentre la Tivoli non sbaglia niente e si prende tre punti cruciali nel gironcino promozione. Per il Frascati resta solo la sfida con il Pomezia per sperare.

Eccellenza, gara 1 play off: LVPA Frascati – Tivoli 2 – 2 (4 – 6 d.c.r.)

LVPA: Santi; Ferraro, Molinari, Montella, Costantini; Citro, Panella (31’st Hrustic), Tordella (38’st

Schiena); R. Muzzi (10’st Paolelli), Pagliaroli (44’st Lalli), De Vita (21’st Pompili). A disp. : Iali,

Villa, , N. Muzzi, Sebastiani. All. : Pace.

Tivoli: Vento; D’Urbano (10’st Torsellini), Fè (41’st Virdis), Del Duca, Esposito (44’st Lisari);

Binaco, Pera (27’st Orlando), Fatati (21’st Ferrari); De Costanzo, Danieli, De Marco. A disp. :

Simeoni, Valentini, Dominici, De Sousa. All. : Susini.

Arbitro: Igliozzi di Roma 2. Assistenti: Bosco e Rosati di Roma 2.

Marcatori: 18’pt De Vita, 7’st rig. Danieli, 10’st De Vita, 48’st Danieli.