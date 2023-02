Lupa Frascati, Persano elogia i compagni "La squadra non ha mai mollato"

Il pareggio all’ultimo respiro sul complicatissimo campo di Portici vale sicuramente tanto. La sconfitta sarebbe stata infatti un risultato troppo severo per una Lvpa Frascati che se l’è andata a giocare anche in terra campana, come è nel suo DNA. La voglia e la fame di punti non manca di certo alla squadra di Chiappara, che proprio contro il Portici ha messo in risalto un carattere immenso. A fissare il punteggio al San Ciro ci ha pensato Mattia Persano, chiamato dal mister a dare il suo contributo a partita in corso con la Lvpa sotto di uno. Ingresso in campo che è stato premiato con il guizzo in pieno recupero che, come detto, vale tanto in casa amaranto oro. “E’ un pareggio che fa muovere la classifica – dichiara l’attaccante numero 90 -, è un risultato che ci aiuta a non perdere fiducia nei nostri mezzi, soprattutto ci dà l’opportunità di vedere il bicchiere mezzo pieno in una prestazione in cui sin dal primo minuto abbiamo fatto la nostra partita, poi per un “regalo” arbitrale si è messa in salita. Ma bisogna comunque cogliere il lato positivo, la squadra per 93’ non ha mai mollato. Questa volta abbiamo dato un grande segnale di maturità. All’ultimo minuto è arrivato questo gol che mi rende molto felice, ho aiutato la squadra e ci dà voglia di continuare sulla nostra strada, con la stessa magia che si è creata intorno a questa squadra. Siamo un gruppo sano in cui tutti fanno una corsa in più, e questo si è visto anche ieri. Da parte mia sono contento per il gol ma soprattutto perché sono in un contesto dove tutti vogliono migliorare giorno dopo giorno. Per quanto riguarda la classifica, siamo del parere che dobbiamo affrontare ogni partita come una finale. Poi tireremo una linea e vedremo in che condizioni saremo, magari per affrontare i play off...”

[ufficio stampa Lupa Frascati]